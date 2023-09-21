В Усть-Куте после капитального ремонта открылась школа №6

В следующем году проведут благоустройство территории вокруг школы. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Усть-Куте после капитального ремонта начались уроки в школе №6 имени Героя России Андрея Шерстянникова. Работы здесь велись с 2021 года. Только на новое учебное оборудование и мебель по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» из бюджетов всех уровней выделялось 152 млн руб. А в следующем году проведут благоустройство территории вокруг школы, посадят деревья и кустарники.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев приезжал сюда, чтобы проконтролировать ход работ.

- Важно, что в школе имени Героя России Андрея Шерстянникова открыли два кадетских класса, в которых будут учиться 39 детей. Это дополнительная возможность для юных жителей Усть-Кута присмотреться к профессии военного, оценить ее по достоинству, - отметил Игорь Кобзев.

Теперь у юных кадетов появится еще и авиатренажер: сертификат на его покупку подарил школе Мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов.

- Для 350 учеников открываются двери родной, но уже такой другой школы. В ходе ремонта мы вместе с подрядчиком сталкивались с различными проблемами, но мы справились! Результат сегодня увидели учителя, дети и их родители. Лично для меня, это очередной и значимый шаг в развитии нашего района,- сказал Сергей Анисимов.