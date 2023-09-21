Губернатор Иркутской области выступил на международном симпозиуме

Игорь Кобзев доложил о перспективах создания в Иркутске межвузовского кампуса. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

О перспективах создания в Иркутске межвузовского кампуса доложил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на международном научно-практическом симпозиуме «Будущее строительной отрасли: вызовы и перспективы развития».

– Правительство региона провело большую работу по разработке концепции, бизнес-плана этого проекта, привлечены надежные партнеры, - рассказал Игорь Кобзев. - Реализация проекта позволит создать необходимую современную, качественную инфраструктуру и новое образовательное пространство для молодых ученых и студентов, будет способствовать еще большему притоку в Россию студентов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Проект по созданию межвузовского кампуса в Иркутске уже одобрен в Совете Федерации, прорабатываются возможности финансирования, подписано соглашение с корпорацией “Дом.РФ” о комплексном развитии территории, где он будет располагаться. Это будет целый комплекс зданий с общежитиями, гостиницами, спортивным комплексом, бассейном и технопарком. Специалистами ИРНИТУ уже разрабатывается предпроектная документация.

Кроме того, по словам главы региона, реализация проекта поможет в решении кадрового дефицита. В ближайшие годы в Приангарье реализуется множество инвестиционных проектов, в том числе и по созданию новых производств, что создаст до 40 тысяч новых рабочих мест.

- Сокращение оттока населения и дефицита кадров, а также создание для молодежи оптимальных условий построения успешной карьеры на своей малой родине являются актуальными задачами для региона,- подчеркнул Игорь Кобзев.