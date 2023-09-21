Мемориальный комплекс, посвященный войнам-сибирякам, открыли в Иркутске. Фото: Росгвардия Иркутской области

Мемориальный комплекс, который посвящен войнам-сибирякам, участвовавшим в боевых действиях и павшим за Россию, открыли в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по региону.

На строительство комплекса ушло несколько месяцев. Центр композиции украшает надпись: «Победа в небе куется на земле»

Открыли памятник ветераны и командир иркутской авиаэскадрильи Росгвардии подполковник Роберт Анваров. Все почтили память героев минутой молчания.

- Сегодня мы вспоминаем коллег - летчиков, которые в 1995 году в Чеченской Республике были подбиты наземным огнем и совершили крушение. Военнослужащие уничтожили ракетным и стрелковым огнем более десятка вооружённых неприятелей. Указом президента, герои были награждены орденами Мужества посмертно, - сказал Роберт Анваров.