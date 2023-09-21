445 тысяч рублей выманили телефонные аферисты у двух пенсионеров в Слюдянке Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За два дня телефонные мошенники выманили у пожилых жителей Слюдянки 445 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В полицию обратился 76-летний мужчина. Он утверждал, что неизвестные похитили у него 145 тысяч рублей. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, мошенник позвонил пенсионеру и представился следователем. Недоброжелатель рассказал, что внучка мужчины попала в ДТП, в котором пострадал человек, и теперь нужно заплатить некую сумму, чтобы она «вышла сухой из воды». Мужчина поверил злоумышленнику и отдал нужную сумму курьеру, - говорят в МВД.

По этой же схеме обманули 90-летнюю пенсионерку. Чтобы спасти внучку от «уголовной ответственности», бабушка отдала преступникам 300 тысяч рублей.

Сотрудники полиции устанавливают личность курьера, который забирал деньги у пострадавших.

Полицейские просят жителей региона рассказать о мошенниках пожилым родственникам, чтобы они не попались на удочку аферистов.