В школе Дзержинска завершились строительно-монтажные работы Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Министр строительства Иркутской области Александр Галкин осмотрел ход строительства школы на 352 человека, микрорайона Хрустальный парк и дорог в Дзержинске. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

- В школе закончились строительно-монтажные работы. Осталось получить заключение Стройнадзора о соответствии построенного здания проекту. После этого документы подготовят для ввода здания в эксплуатацию, - отметил министр.

Кроме того, полным ходом идет строительство улично-дорожной сети протяженностью 1,6 км рядом со школой. А летом этого года начали реконструировать дороги возле микрорайона Хрустальный парк. Запланировано заасфальтировать дорогу, обустроить ливневую канализацию, тротуары и оборудовать освещение.