«Ростелеком» в Иркутской области открыт для молодых специалистов. Фото: Пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Встреча директора Иркутского филиала «Ростелекома» Юрия Тимана с министром образования региона Михаилом Парфеновым прошла в Ангарском промышленно-экономическом техникуме. Участники обсудили вопросы профессиональной подготовки кадров для отрасли связи.

В мероприятии также приняла участие директор техникума Анна Паршина. Она отметила важность и актуальность формирования современной цифровой экосистемы, которая объединяет компании – лидеров IT-рынка и образовательные учреждения.

«Сегодня необходимо готовить специалистов для критически важных отраслей, какой, безусловно, является сфера информационных технологий, как можно раньше и качественнее, чтобы к выпуску молодой человек мог органично влиться в рабочий процесс», — подчеркнул глава регионального ведомства Михаил Парфенов.

«Наша компания стала партнером Ангарского промышленно-экономического техникума – единственного в регионе учебного заведения, где готовят монтажников связи. И мы можем дополнительно обучить этих студентов в своем автоматизированном производственном учебном комплексе, а также принять на стажировку и работу их и других выпускников технического и IT-направлений», — подчеркнул директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.