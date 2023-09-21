Наносила удары кулаками и ногами: в Бурятии вынесли приговор женщине, убившей своего знакомого

В Бурятии к семи годам колонии приговорили женщину, убившую знакомого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Селенгинском районе Бурятии женщине, которая убила знакомого, вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Бурятия.

- Следствием установлено, что 30 апреля 2023 года в Гусиноозерске 34-летняя обвиняемая в компании знакомых употребляла алкогольные напитки. В какой-то момент, женщина поругалась с одним из собутыльников. Она начала наносить 51-летнему мужчине удары кулаками и ногами по всему телу, - рассказывают в следственном комитете.

Хозяйка квартиры увидела, что потерпевший лежит на полу без сознания и обратилась к соседу за помощью. Через несколько дней пострадавший скончался в больнице.

Ранее обвиняемая уже была судима. В этот раз суд назначил ей семь лет лишения свободы в колонии общего режима.