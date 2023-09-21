В Иркутской области осудили экс-начальника коммерческого отдела "Центрального рынка"

В Иркутской области осудили начальника коммерческого отдела "Центрального рынка" Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировском районном суде Иркутска был вынесен приговор по уголовному делу, связанному с получением взятки за помощь в расширении торговой площади. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

- 7 февраля 2023 года подсудимый, являющийся начальником коммерческого отдела "МУП "Центральный рынок" в Иркутске, получил от предпринимателя сумму в размере 150 тысяч рублей. Взятка была предоставлена в обмен на согласование и оказание помощи в составлении и подписании дополнительного соглашения об увеличении площади по договору о предоставлении торгового места на рынке. Преступление было обнаружено полицией и расследовано следователями Следственного комитета, - говорят в прокуратуре.

После задержания подсудимый был помещен под домашний арест. Он признал свою вину в совершении преступления.

С учетом мнения государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным в коррупционном преступлении и приговорил его к условному лишению свободы на 2,5 года, а также к штрафу в размере 300 тысяч рублей и запрету занимать определенные должности на протяжении 3 лет.