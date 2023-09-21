Школьники Иркутской области присоединились к проекту «Хранители истории» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области стартовал проект «Движение первых» - инициатива Российского движения детей и молодежи. Церемония, приуроченная к Дню зарождения российской государственности, состоялась в Иркутске на митинге возле мемориального комплекса «Вечный огонь». В этом мероприятии приняли участие более 200 школьников и студентов среднего профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Флагманским проектом Российского движения детей и молодежи является «Хранители истории». Его целью является повышение интереса к истории страны среди подростков. Проект включает в себя разнообразные мероприятия, такие как экскурсии, квесты, лекции, краеведческие часы, мастер-классы, организованные учреждениями культуры и патриотическими организациями, - говорят в правительстве.

На церемонии участникам проекта были вручены специальные дневники, в которых они будут отмечать свои успехи во время образовательных мероприятий.