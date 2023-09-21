В Слюдянке открылась новая спортплощадка

Тренироваться здесь могут все желающие местные жители. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Новая многофункциональная спортивная площадка появилась в Слюдянке. Более 4,5 миллиона рублей на ее строительство были выделены по областной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2025 годы. На церемонии открытия присутствовал заместитель министра спорта Иркутской области Владимир Удовенко.

- В сельской местности нашей области создается сеть спортивных сооружений – многофункциональных спортивных площадок и хоккейных кортов для занятий физической культурой и спортом, проведения соревнований и организации досуга населения, - пояснил Владимир Удовенко. - Это мероприятие по улучшению спортивной инфраструктуры министерство спорта Приангарья реализует совместно с муниципальными властями. И многое зависит именно от работы местной администрации.

В честь такого события на площадке прошли соревнования по стритболу. Однако она подходит для занятия самыми разными видами спорта: есть баскетбольные и волейбольные стойки, ворота для мини-футбола. Для безопасности спортсменов уложено резиновое покрытие и установлено ограждение. Тренироваться здесь могут все желающие местные жители, а так же воспитанники спортивной школы, расположенной неподалеку.

- В этом году в Иркутской области сдано 11 многофункциональных спортивных площадок. При этом муниципальным властям необходимо усилить контроль за подрядчиками, чтобы в кратчайшие сроки завершить все работы по установке спортивных площадок и хоккейных кортов, - отметил Владимир Удовенко.