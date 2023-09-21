НКО Иркутской области получат гранты на создание приютов для животных

НКО получат гранты на создание приютов для животных Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Служба ветеринарии Иркутской области объявила результаты конкурса на предоставление грантов социально ориентированным некоммерческим организациям для создания приютов для животных. Победителями стали некоммерческие организации из городов Слюдянка, Усолье-Сибирское и Нижнеудинск.

-Получатели гранта должны использовать эти средства в течение 12 месяцев после их получения на расчетный счет, либо в течение 24 месяцев для некоммерческих организаций, включенных в реестр общественно-полезных услуг, - говорят в правительстве региона.

Деньги можно направить на покупку модульных зданий, ветеринарного оборудования, оборудования для хранения и утилизации биологических отходов, а также на приобретение транспорта, специализированного оборудования для отлова и содержания животных, строительных материалов для создания ветеринарного блока, вольеров и ограждений для животных, а также на обеспечение электро- и водоснабжения.