УФАС Иркутской области заявил об отсутствии нарушений в ценах на бензин Фото: Олег УКЛАДОВ

На пресс-конференции руководитель Иркутского УФАС, Александр Кулиш, заявил, что на рынке ГСМ в Иркутской области не наблюдается нарушений при формировании цен на топливо. Он отметил, что ведущие сети не превышают допустимые значения между закупочными и отпускными ценами. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

- По его словам, антимонопольная служба не может влиять на формирование цены на топливо, а выполняет функции контроля за формированием цен. Кулиш также отметил, что по состоянию на 20 сентября соотношение цены закупа и цены продажи у основных игроков розничной торговли ГСМ находится в зоне 0, а иногда даже имеет отрицательные значения, - передает издание.

Это означает, что цена, по которой топливо приобретается, выше цены, указанной на информационном табло АЗС. Таким образом, по словам Кулиша, нет оснований для антимонопольного реагирования относительно действий крупных игроков (сетей АЗС).