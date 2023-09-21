Ремонт автодороги Железнодорожный – Тубинский завершат к концу года Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Ремонт автодороги Железнодорожный – Тубинский в Усть-Илимском районе, который продолжался почти два года, будет завершен к концу текущего года. Данная дорога проходит через болотистую местность и пучинистый грунт, поэтому основной задачей специалистов является замена нестабильного грунта на более надежный инертный материал. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-Губернатор региона Игорь Кобзев поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области организовать работы по ремонту данной дороги. Губернатор выразил удовлетворение тем, что работы по ремонту приближаются к завершению, так как это сделает путешествие жителей района более удобным и комфортным, - говорят в правительстве.

Ремонт автодороги проводится на участке от 39-го до 49,9-го километра.