В Иркутской области состоялось открытие монобрендового агрокласса Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

21 сентября в Иркутском аграрном техникуме состоялось торжественное открытие нового учебного класса. В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, заместитель министра образования Приангарья Елена Апанович, директор техникума Иван Шелест и директор дилерского центра "Ростсельмаш" в Иркутской области Дмитрий Ткаченко.

- Этот проект был реализован в рамках соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Правительством Иркутской области и комбайновым заводом "Ростсельмаш", который является официальным дилером ООО "Техцентры Сотранс", - говорят в правительстве региона.

Новая аудитория оборудована современным мультимедийным оборудованием и полностью оснащена учебными материалами, включая плакаты и методические пособия. Это позволяет студентам более эффективно изучать новые технологии в машиностроении и сельском хозяйстве.