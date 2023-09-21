В Иркутске 30 сентября пройдет общегородской субботник Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Иркутска 30 сентября приглашают принять участие в традиционном общегородском субботнике. Это мероприятие будет проходить одновременно во всех округах столицы региона.

- Организаторы субботника подготовили шесть тысяч пар перчаток и более 18 тысяч мешков для мусора, чтобы участники могли эффективно работать. Иркутяне смогут получить необходимый инвентарь в будние дни, начиная с 25 сентября, обратившись в комитеты по управлению городскими округами, - говорят в администрации.

Общегородской субботник проводится дважды в год и стал уже традицией для Иркутска. Весной в нем приняло участие 12 тысяч иркутян, которые собрали 1,5 тысячи тонн отходов.