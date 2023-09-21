В Иркутской области назначили нового федерального инспектора Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

21 сентября, губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву был представлен новый федеральный инспектор по региону. Теперь этот пост занимает Алексей Калинин, который ранее был первым замом Байкальского межрегионального природоохранного прокурора.

- Игорь Кобзев отметил, что Алексей Калинин уже имел опыт тесного сотрудничества с Правительством Иркутской области, особенно в вопросах определения границ населенных пунктов, расположенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Теперь его обязанностью будет контроль исполнения указов и распоряжений президента, федеральных законов и программ в регионе, - говорят в пресс-службе правительства региона.

Напомним, ранее должность федерального инспектора по Иркутской области занимал Андрей Соковиков, который в июле 2023 года был назначен главным федеральным инспектором по Республике Хакасия.