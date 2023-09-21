Выставку «Поезд Победы» в Братске за два дня посетили около трех тысяч человек Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В течение двух дней, передвижная выставка "Поезд Победы" в Братске привлекла 2947 посетителей. Среди них в основном были школьники, включая учеников кадетских и юнармейских классов, ветераны и представители общественных организаций. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Как и в прошлом году, выставка "Поезд Победы" вызвала большой интерес у жителей Иркутской области. Мы видели настоящий интерес к теме Великой Отечественной войны как у взрослых, так и у детей, которые посетили выставку, - сказала заместитель министра по молодежной политике Иркутской области Ирина Авдеева.

Напомним, что историко-просветительский проект "Поезд Победы" был запущен в октябре 2020 года в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Поезд уже несколько раз проехал через всю страну от Крыма до Владивостока. В августе 2021 года состав впервые остановился в Иркутской области. В этом году в Братске была представлена обновленная экспозиция.