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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 5:49

Застал супругу вместе со знакомым: в Иркутском районе мужчину приговорили к 8 годам колонии за убийство

Мужчину приговорили к 8 годам колонии за убийство знакомого в Иркутском районе
Таисия ЧЕМИСОВА
Мужчину приговорили к 8 годам колонии за убийство знакомого в Иркутском районе

Мужчину приговорили к 8 годам колонии за убийство знакомого в Иркутском районе

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Иркутском районе вынесли приговор 47- летнему мужчине. Он обвиняется в убийстве односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

- Суд установил, что в ноябре 2022 года в дневное время подсудимый распивал спиртные напитки вместе с женой и потерпевшим в деревне Грановщина. Мужчина уснул, а когда проснулся, застал супругу вместе с односельчанином на диване в доме у последнего, - рассказывают в прокуратуре.

Возмущенный иркутянин взял нож и нанес хозяину не менее 10 ударов в живот, шею и грудь. Соседи вызвали скорую помощь, но в этот же день пострадавший скончался. Злоумышленника задержали.

За совершенное преступление, суд приговорил виновного к 8 годам 6 месяцам исправительной колонии строгого режима.