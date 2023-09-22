В Иркутске-2 ведется капремонт детского сада № 10 Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

С начала июня текущего года на улице Новаторов в Иркутске-2 проводится капитальный ремонт одного из блоков детского сада № 10 за счет средств областного и городского бюджетов. Планируется завершить работы в июне 2024 года. Мэр столицы региона, Руслан Болотов, лично проверил ход работ.

- Данный детский сад был построен в 1982 году и впервые подвергается капитальному ремонту. В настоящее время здесь проводятся демонтажные работы, заменяется кровля и система отопления, а также осуществляется устройство полов, отделка стен и потолков. Кроме того, производится изготовление новых окон и дверей, - комментируют в пресс-службе администрации города.

Согласно информации начальника департамента образования Иркутска, Анжелы Головко, на выполнение капитальных и текущих ремонтов городских детских садов и школ в 2023 году из федерального, регионального и местного бюджетов выделено более 586 миллионов рублей, причем большая часть - около 400 миллионов рублей - поступила из городской казны. Это в три раза больше, чем было потрачено в 2022 году.