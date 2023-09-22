Ветеринары Иркутской области находятся на учениях по ликвидации птичьего гриппа

Ветеринары Иркутской области участвуют в учениях по ликвидации птичьего гриппа Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Межрегиональные командно-штабные учения по ликвидации условного очага высокопатогенного птичьего гриппа прошли в Омской области. В них приняли участие более 100 специалистов из Сибири и Урала, в том числе служба ветеринарии Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- По легенде учений, в одном хозяйстве массово начали умирать перепелки, завезенные из соседнего региона, где их купили без ветеринарных документов. Исследованный патологический материал показал положительный результат на высокопатогенный грипп птиц, - сообщают в правительстве.

В ходе первого этапа были показаны навыки при ликвидации очагов птичьего гриппа. Главная цель учений – отработать межрегиональное взаимодействие всех министерств и ведомств при ликвидации эпизоотического очага.