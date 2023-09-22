Форум казачьей молодежи впервые проходит в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске начался форум казачьей молодежи. Он будет проходить до 24 сентября в Доме Молодежи. В мероприятии примут участие около 70 человек, которые представляют казачьи организации разных муниципальных образований Приангарья. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

- Такой форум в Иркутской области проходит впервые. В нашем регионе действует более 20 казачьих классов, в планах открыть казачий корпус на 120 человек в Ангарске. В котором планируется обучать ребят с пятого класса. Государство заинтересовано в тех, кто будет защищать его рубежи, а казачество всегда было на передовой, - сказал губернатор региона Игорь Кобзев.

На форуме будут обсуждаться вопросы развития казачьего молодежного движения и истории казачества. Предусмотрена также культурная программа.