Форум казачьей молодежи в Иркутске собрал около 70 участников

В рамках мероприятий форума прошел открытый диалог губернатора и атамана Иркутского войскового казачьего общества Анатолия Никитина с молодежью. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На три дня в Иркутске собралось около 70 представителей казачьих организаций для участия в Форуме казачьей молодежи. Они поговорят о развитии этого движения на территории региона.

- Форум казачьей молодежи в Иркутской области проводится впервые, мы несколько лет шли к реализации этой идеи, - рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на открытии мероприятия. - Казаки всегда служили верой и правдой Отечеству и продолжают это делать сегодня на передовой. Уверен, что форум даст всем понимание, что государство, казачество и молодежь – это одно целое. От того, как выстроятся наши взаимоотношения, будет зависеть будущее казачества в Иркутской области.

В рамках мероприятий форума прошел открытый диалог губернатора и атамана Иркутского войскового казачьего общества Анатолия Никитина с молодежью. На встрече поговорили о том, что волнует ребят, обсудили планы по открытию казачьего кадетского корпуса в Ангарске, поднималась тема оборудования казачьих учебных классов. Игорь Кобзев предложил обсудить этот вопрос на заседании Регионального совета.

- У нас в регионе достаточно много молодых казаков, которые стремятся достичь в своей жизни определенных результатов, - отметил атаман Иркутского войскового казачьего общества Анатолий Никитин. - Поэтому у них созрели предложения и вопросы к власти. Сегодня мы их обсудили, поняли, чем нужно помогать, увидели заинтересованность молодых казаков служить Иркутской области, помогать ее развитию. Считаю, что форум должен стать ежегодным.