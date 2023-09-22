95 кадетов Иркутского и Усольского кадетских корпусов принесли клятву кадета Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Сегодня, 22 сентября, на площади у мемориала «Вечный огонь» состоялась торжественная церемония. Это традиционное мероприятие проводится в начале учебного года в Иркутской области и собирает кадетов первых курсов, их родителей и почетных гостей.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев приветствуя кадетов, отметил, что кадетское образование в Иркутской области уже существует почти четверть века. За это время более 100 выпускников кадетских корпусов из Приангарья успешно завершили обучение в военных учебных заведениях в разных городах страны, таких как Новосибирск, Рязань, Воронеж, Благовещенск и другие.

- В настоящее время, в сложное для Родины время, российские воины защищают свободу и независимость, нашу историю и язык. Решив стать кадетами, вы продолжаете лучшие традиции воинской славы России, придерживаетесь идеалов братства, долга и справедливости, и готовы защищать свою Родину. Вашими главными ценностями должны быть честь, достоинство, ответственность и дисциплинированность, - подчеркнул Игорь Кобзев.

На данный момент в Иркутском кадетском корпусе имени П.А. Скороходова обучается 122 кадета, а в Усольском гвардейском кадетском корпусе - 198 кадетов.