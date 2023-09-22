На улице Загоскина в Иркутске улучшили тротуар Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Октябрьском округе Иркутска был улучшен тротуар на улице Загоскина в ответ на просьбы местных жителей. Сотрудники муниципальных комитетов вместе с представителями Народного фронта осмотрели выполненные работы.

- У нас есть проект "Дорога в школу", в рамках которого мы изучаем школьные маршруты и выявляем недостатки, которые нужно исправить. Жители этого района обратились к нам. Из-за отсутствия тротуара на улице Загоскина дети ходили по краю проезжей части. Администрация города приняла меры, и летом здесь построили тротуар. Теперь дорога в школу стала безопасной, - отметила руководитель регионального исполкома Народного фронта Елена Зубун.

Еще одним объектом, который был осмотрен во время выезда, был пешеходный мост на улице Вилюйская. Несмотря на то, что для школьников предоставлен автобус, дети предпочитают пользоваться этим мостом.