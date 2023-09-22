Александр Ведерников принял участие в церемонии присяги кадетов

В Иркутске прошла торжественная церемония принятия клятвы служения Родине у кадетов.
Фото: Законодательное Собрание Иркутской области
Глава региона поздравил юных воспитанников с принесением клятвы и отметил, что это первый шаг на почетном пути к званию защитника Отечества.
Спикер областного парламента так же поздравил кадетов.
- С сегодняшнего дня вы вступили в кадетское братство, - обратился к ним Александр Ведерников. - Вам предстоит сохранять и преумножать то, что является достоянием России. И самая главная задача, после верности Родине, быть верными кадетской дружбе, которая навсегда свяжет вас вместе.
После клятвы кадетам, по традиции, вручались “командирские” часы, а потом они возложили цветы к Вечному огню. Всего в двух кадетских корпусах сегодня учится более 300 молодых людей.