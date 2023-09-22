Александр Ведерников принял участие в церемонии присяги кадетов

В Иркутске прошла торжественная церемония принятия клятвы служения Родине у кадетов. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

В Иркутске у мемориала "Вечный огонь" прошла торжественная церемония принятия клятвы служения Родине у воспитанников Иркутского кадетского корпуса имени П.А. Скороходова и Усольского гвардейского кадетского корпуса. В ней участвовали 96 ребят, которые только поступили в эти учреждения и их родители. Поздравления они принимали от первых лиц региона: губернатора Игоря Кобзева, председателя Законодательного Собрания Александра Ведерникова, мэра Иркутска Руслана Болотова и военного комиссара Приангарья Евгения Фуженко.

Глава региона поздравил юных воспитанников с принесением клятвы и отметил, что это первый шаг на почетном пути к званию защитника Отечества.

Спикер областного парламента так же поздравил кадетов.

- С сегодняшнего дня вы вступили в кадетское братство, - обратился к ним Александр Ведерников. - Вам предстоит сохранять и преумножать то, что является достоянием России. И самая главная задача, после верности Родине, быть верными кадетской дружбе, которая навсегда свяжет вас вместе.

После клятвы кадетам, по традиции, вручались “командирские” часы, а потом они возложили цветы к Вечному огню. Всего в двух кадетских корпусах сегодня учится более 300 молодых людей.