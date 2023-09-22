Пассажиру авиарейса «Иркутск-Шереметьево» отказали в перелете Фото: Олег ЗОЛОТО

В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о вызове наряда полиции к борту самолета авиарейса «Иркутск-Шереметьево», который находился на стоянке воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба ВС ЛУ МВД.

- После проверки сообщения, сотрудники линейного отдела обнаружили на борту самолета 56-летнего жителя города Чебоксары, находящегося в состоянии опьянения. Командир воздушного судна отказал авиапассажиру в перелете, - говорят в ведомстве.

Сотрудники транспортной полиции провели профилактическую беседу с недобросовестным авиапассажиром о правилах поведения в общественных местах. Жителю Чувашии грозит штраф до полутора тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.