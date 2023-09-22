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НовостиЗвезды22 сентября 2023 9:48

В Иркутске состоится фестиваль документального кино Beat Weekend

Он пройдет с 28 сентября по 8 октября
Елена СИНИЦА
Фото: beatfilmfestival.ru

Фото: beatfilmfestival.ru

В Иркутске с 28 сентября по 8 октября пройдет региональная версия московского Beat Film Festival - одиннадцатый фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. Об этом сообщает WEACOM.ru.

- В программе фестиваля восемь документальных кинокартин, которые позволят иркутянам погрузиться в мир современных культурных феноменов и героев, - передает СМИ.

Показы будут проходить на трех площадках: в кинотеатре "Художественный", "Киномаксе" (ТРЦ "Сильвермолл") и галерее Бронштейна. Beat Weekend - это крупнейший в России фестиваль нового документального кино, который впервые приходит в Иркутск.