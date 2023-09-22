Капитальный ремонт идет в двух музеях Иркутской области

Два музея капитально ремонтируются в Иркутской области в этом году. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Два музея капитально ремонтируются в Иркутской области в этом году. Это музей истории города в Саянске и иcторико-художественный музей имени академика Михаила Янгеля в Нижнеилимский районе.

– Ремонтные работы в учреждениях культуры проводятся в рамках национального проекта «Культура» и государственной программы Иркутской области «Развитие культуры», - пояснил министр строительства Иркутской области Александр Галкин. - На данный момент строительная готовность Музея истории Саянска составляет 90%, историко-художественного музея – 80 %,

На ремонт здания городского музея в Саянске выделено 15 миллионов рублей. На эти средства обновляется кровля, внутренние инженерные коммуникации, приводятся в порядок помещения. Такие масштабные работы здесь проводятся впервые со времени постройки здания в 1984 году.

А в историко-художественном музее в Нижнеилимском районе, который работает в Железногорске-Илимском, после открытия в можно будет посмотреть экспозицию, посвященную Михаилу Янгелю, конструктору ракетно-космических систем, уроженцу Иркутской области - в обновленном выставочном зале будут не только модели спутников, документы и мультимедийные материалы о жизни и работе знаменитого земляка, но и его личные вещи. На ремонт музея выделено 32 миллиона рублей.