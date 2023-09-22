В Иркутской области детям-сиротам помогают определиться с профессией

Для детей-сирот проводят экскурсии в профессиональные учебные заведения. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Специалисты службы занятости Иркутской области помогают детям сиротам и оставшимся без попечения родителей выбрать профессию и сориентироваться на рынке труда. Для этого работают выездные приемные, проводятся консультации, тренинги, специальные занятия, которые помогают социальной адаптации, экскурсии в профессиональные учебные заведения.

- В настоящее время вопрос постинтернатного сопровождения выпускников детских домов является особенно актуальным. Основной упор при этом делается на оказание содействия в профессиональной подготовке и трудоустройстве, – отметил министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.

Так, недавно 11 ребят из Усольского Социально - реабилитационного центра для несовершеннолетних и Центра помощи детям побывали на экскурсии в местном индустриальном техникуме, где смогли познакомиться поближе с представленными профессиями, учебным процессом и условиями поступления.

В прошлом году в подобных мероприятиях, проводимых министерством труда и занятости, участвовало 684 выпускника детских социальных учреждений. В этом году работа продолжается, в ней успели задействовать 297 человек, а шесть выездных мобильных приемных посетили 213 детей-сирот.