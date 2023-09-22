В Иркутской области продолжается уборка картофеля Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области настоящему моменту, на 22 сентября, с площади 3,9 тыс. гектаров было убрано 74% от плана. Валовый сбор составил 56,8 тыс. тонн при урожайности 183,5 центнера на гектар. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Глава регионального минсельхоза отметил, что в текущем году общая площадь посева картофеля составила 4,18 тыс. гектаров, что на 51,9 гектаров больше, чем в прошлом году, - говорят в правительстве.

По прогнозу, в организованном секторе региона планируется собрать 85,2 тыс. тонн картофеля.

Уборка картофеля в настоящее время проходит в 15 районах Приангарья. Основными районами по выращиванию картофеля являются Усольский, Иркутский, Черемховский, Эхирит-Булагатский и Братский. Тайшетский и Тулунский районы уже полностью завершили уборку картофеля.