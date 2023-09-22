Ученые Иркутского госуниверситета рассказали о летних экспедициях. Фото: Екатерина ЩАПОВА

Этим летом ученые из НИИ биологии ИГУ побывали в двух научных экспедициях на Байкал вместе с сотрудниками с Лимнологического института СО РАН.

Младший научный сотрудник Екатерина Мадьярова отправилась в северные и центральные районы Байкала для сбора глубоководных и литоральных видов байкальских эндемичных амфипод родов для проведения популяционно-генетического анализа. Говоря простыми словами, ученые изучают уникальных байкальских рачков-бокоплавов, ведь они имеют огромное значение в жизни озера.

- В таких экспедициях чувствуешь себя настоящим биологом! - поделилась впечатлениями Екатерина Мадьярова. - Мы много времени проводили на берегу, и это было для меня в новинку. То есть, корабль подходит к точке, встает на якорь, и команда отвозит нас на берег на лодке, где мы несколько часов собираем пробы. В целом экспедиция прошла успешно, получилось собрать материал во всех запланированных точках.

Младший научный сотрудник Екатерина Щапова побывала на востоке озера, где ученые проводили пробоотборы уникальной глубоководной фауны местных эндемиков. По словам участницы, за время экспедиции было собрано более 500 экземпляров амфипод, из которых более 200 глубоководных проб.

Все собранные данные будут использоваться для дальнейших исследований и станут основой для подготовки научных статей.