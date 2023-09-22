На форуме в Братске подписали ряд соглашений о сотрудничестве Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На VI Братском экономическом форуме, который проходит в настоящее время в северной столице региона, было подписано пять соглашений о сотрудничестве.

- Одно из этих соглашений было достигнуто между компанией "Солнечный ветер" из города Братск (Россия) и компанией "Братский друг" из города Дархан (Монголия). Стороны договорились о взаимных поставках товаров: товары из Монголии будут поставляться в город Братск, а товары из России - в города Дархан и Улан-Батор. Кроме того, планируется организация ярмарок и выставок. Это соглашение способствует развитию взаимной торговли и экономического сотрудничества между Российской Федерацией и Монголией, - сообщили в правительстве.

Администрация Братска также подписала соглашение о взаимном сотрудничестве с компанией "БратскХимСинтез". В рамках этого соглашения стороны договорились о финансировании социальных проектов, программ и мероприятий в городе. Компания "БратскХимСинтез" будет финансировать стипендиальную программу для спортсменов города, включая знаменитую дзюдоистку России Алесю Кузнецову, которая является братчанкой. Предусматривается расширение этой программы для поддержки наших спортсменов.

Еще одно соглашение было подписано администрацией города Братска с компанией "ЭкоБратск". Оно касается сотрудничества при реализации проекта по производству резиновой крошки и изделий из нее. Администрация города предоставляет финансовую поддержку для осуществления этого проекта.