Предприниматели Иркутска получили субсидии из городского бюджета Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске были предоставлены субсидии из городского бюджета для поддержки предпринимателей. Поддержка была оказана 15 представителям бизнеса, а на эти цели было выделено 5 млн рублей. Всего было подано 29 заявлений. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Решение о предоставлении субсидии принимала комиссия, в состав которой вошли специалисты администрации, депутаты городской Думы, сотрудник налоговой инспекции и представители общественных организаций. Особое внимание уделили поддержке производственного сектора, таким как производители молочной продукции и других пищевых продуктов, - говорят в администрации.

Также субсидии получили предприятия, работающие в образовательной, ресторанной и гостиничной отрасли, а также компании, оказывающие услуги в сфере пассажирских перевозок.

В 2023 году комитетом по экономике и стратегическому планированию был разработан новый вид поддержки предпринимателям на возмещение затрат, связанных с созданием нового или развитием (модернизацией) действующего производства продукции. Этот документ в настоящее время находится на согласовании в прокуратуре города по поручению мэра Иркутска Руслана Болотова.

Заместитель мэра - председатель комитета Татьяна Макарычева отметила, что с этого года результатом предоставления субсидии является сохранение среднесписочной численности сотрудников предприятия. Данная поддержка в будущем позволит сохранить 473 рабочих места и увеличить поступление налоговых платежей от предпринимателей в бюджеты всех уровней.