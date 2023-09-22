В Иркутской области 23 сентября будет нестабильная погода Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Иркутской области в субботу, 23 сентября, будет нестабильной. Синоптики прогнозируют переменную облачность, местами кратковременные дожди, а на юге региона ожидаются умеренные осадки. Об этом сообщает Байкал24.

В горах возможны ливни, а утром при прояснении можно ожидать тумана. Грозы также возможны в отдельных районах днем. Ветер будет достигать 5-10 м/с, а его порывы днем могут достигать 14 м/с. Ночью ожидается температура +4,+9 градусов, а при прояснении может похолодать до 0,-5 градусов. Днем воздух прогреется до +17,+22 градусов, а при натекании облачности будет до +8,+13 градусов.

В Иркутске ночью ожидается слабый дождь, а днем осадков не предвидится. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Ночная температура составит +7,+9 градусов, а днем потеплеет до +15,+17 градусов.

В Приангарье с 23 по 25 сентября местами установятся высокие и чрезвычайные классы пожарной опасности в лесах. Гидрометцентр призывает жителей и гостей региона быть предельно внимательными и осторожными, а также заботиться о своей безопасности.