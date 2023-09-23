Иркутянин украл продукты из магазина, спрятав их в детскую коляску

Как оказалось, мужчина воровал товары аналогичным образом уже не первый раз. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске сотрудники полиции задержали мужчину, который использовал детскую коляску для краж. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

- Накануне в отделение полиции обратился сотрудник продуктового магазина. Он сообщил, что неизвестный похитил из зала товар, спрятав его в детскую коляску, - говорится в сообщении ведомства.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность предполагаемого вора. Как оказалось, мужчина ранее уже привлекал внимание правоохранителей тем, что неоднократно воровал из магазинов продукты питания, сладости и бытовые предметы. Сейчас с задержанным работают сотрудники полиции. Они проверяют его причастность к похожим преступлениям.

Ранее КП-Иркутск сообщала о том, что пассажиру авиарейса "Иркутск-Шереметьево" отказали в перелете. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.