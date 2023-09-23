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НовостиПроисшествия23 сентября 2023 2:55

Иркутянин украл продукты из магазина, спрятав их в детскую коляску

В Иркутске мужчина грабил магазины при помощи детской коляски
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
Как оказалось, мужчина воровал товары аналогичным образом уже не первый раз.

Как оказалось, мужчина воровал товары аналогичным образом уже не первый раз.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске сотрудники полиции задержали мужчину, который использовал детскую коляску для краж. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

- Накануне в отделение полиции обратился сотрудник продуктового магазина. Он сообщил, что неизвестный похитил из зала товар, спрятав его в детскую коляску, - говорится в сообщении ведомства.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность предполагаемого вора. Как оказалось, мужчина ранее уже привлекал внимание правоохранителей тем, что неоднократно воровал из магазинов продукты питания, сладости и бытовые предметы. Сейчас с задержанным работают сотрудники полиции. Они проверяют его причастность к похожим преступлениям.

Ранее КП-Иркутск сообщала о том, что пассажиру авиарейса "Иркутск-Шереметьево" отказали в перелете. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.