Иркутянин сделал предложение возлюбленной во время концерта музыканта RADIO TAPOK

Девушка ответила согласием. Фото: Андрей Гусевский

23 сентября во Дворце стадиона «Труд» в Иркутске состоялся концерт музыканта-мультиинструменталиста Олега Абрамова, больше известного под псевдонимом RADIO TAPOK. Перед началом выступления артиста, один из зрителей, вышел на сцену, чтобы сделать предложение своей возлюбленной. Об этом КП-Иркутск сообщают очевидцы.

- Иркутянин встал на колено и спросил девушку, согласна ли она выйти за него замуж. Она ответила согласием, - рассказали очевидцы события.

Зрители поддержали поступок решительного мужчины и одарили пару овации. Под радостные крики и аплодисменты пара ушла со сцены.