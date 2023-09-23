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НовостиОбщество23 сентября 2023 12:48

Иркутянин сделал предложение возлюбленной во время концерта музыканта RADIO TAPOK

Концерта музыканта RADIO TAPOK прошел в Иркутске 23 сентября
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
Девушка ответила согласием. Фото: Андрей Гусевский

Девушка ответила согласием. Фото: Андрей Гусевский

23 сентября во Дворце стадиона «Труд» в Иркутске состоялся концерт музыканта-мультиинструменталиста Олега Абрамова, больше известного под псевдонимом RADIO TAPOK. Перед началом выступления артиста, один из зрителей, вышел на сцену, чтобы сделать предложение своей возлюбленной. Об этом КП-Иркутск сообщают очевидцы.

- Иркутянин встал на колено и спросил девушку, согласна ли она выйти за него замуж. Она ответила согласием, - рассказали очевидцы события.

Зрители поддержали поступок решительного мужчины и одарили пару овации. Под радостные крики и аплодисменты пара ушла со сцены.