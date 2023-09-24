33-летняя пассажирка Toyota Prius погибла в ДТП в Аларском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельное ДТП произошло ночью 24 сентября в Иркутской области. На улице Лесная села Могоенок Аларского района 29-летняя женщина за рулем Toyota Prius не справилась с управлением и въехала в металлическое ограждение. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате случившегося 33-летняя женщина-пассажир иномарки от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, - отмечают в ведомстве.

Инспекторы ДПС заметили у автомобилистки признаки опьянения. Освидетельствование подтвердило - виновница аварии села за руль, выпив алкоголь. По информации полиции, она выбрала небезопасную скорость, что стало причиной трагедии. Проводится проверка, устанавливаются все детали случившегося.

Напомним, сотрудники СК на транспорте начали проверку в связи с инцидентом с рейсом «Ленск-Иркутск». Самолет Ан-26 совершил аварийную посадку в аэропорту областного центра из-за отказа левого двигателя.

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