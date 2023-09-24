Трое взрослых и ребенок пострадали в перевернувшейся иномарке под Ангарском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Около 18:00 часов 23 сентября на объездной города Ангарска произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. 65-летний водитель Hyundai Galloper не справился с управлением и съехал с дороги. Иномарка перевернулась. В результате двоих взрослых госпитализировали в больницу Ангарска, 9-летнего мальчика доставили в Иркутск.

- Их жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего

Напомним, смертельное ДТП произошло ночью 24 сентября в Иркутской области. На улице Лесная села Могоенок Аларского района 29-летняя женщина за рулем Toyota Prius не справилась с управлением и въехала в металлическое ограждение.