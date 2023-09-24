Спортсмен и тренер получили социальную жилищную выплату в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Министерство спорта Иркутской области предоставило социальную выплату на покупку или строительство жилья спортсмену Илье Ольховому и тренеру Олегу Абдукаримову. Материальная поддержка выделена за счет регионального бюджета.

Илья Ольховой взял первое место на первенстве Европы по универсальному бою. Олег Абдукаримов подготовил чемпиона Европы по тайскому боксу Александра Абдукаримова.

Стоит отметить, что жилищная выплата спортсменам и тренерам в Приангарье предоставляется ежегодно. С 2011 по 2023 год ее получили 43 человека.

Напомним, 23 сентября во Дворце стадиона «Труд» в Иркутске состоялся концерт музыканта-мультиинструменталиста Олега Абрамова, больше известного под псевдонимом RADIO TAPOK. Перед началом выступления артиста, один из зрителей, вышел на сцену, чтобы сделать предложение своей возлюбленной.