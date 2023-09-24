Сильный дождь со снегом и ветер до 15-20 м/с ожидаются в Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приангарье ожидается ухудшение погоды. 25 сентября в центральных, западных и южных районах региона пройдут небольшие, местами умеренные дожди с мокрым снегом. Порывы северо-западного ветра усилятся до 20 м/с. Об этом предупреждают в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Столбик термометра ночью упадет до +3...+8 градусов, при прояснении может похолодать до -6. Днем воздух прогреется до +5...+10, местами до +14 градусов. В северных районах будет еще теплее - +15...+20 градусов.

Напомним, в воскресенье, 24 сентября, синоптики прогнозируют в Иркутской области кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Местами его порывы достигнут 14 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +15...+20 градусов.