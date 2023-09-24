13 лет назад матрос из Забайкалья ценой собственной жизни спас 350 сослуживцев. Фото предоставлено семьей героя публикации.

Ровно 13 лет назад, 24 сентября 2010 года, Алдар Цыденжапов ценой собственной жизни спас от неминуемой смерти эсминец «Быстрый» и 350 сослуживцев. 19-летний матрос из Забайкальского края погиб в 19 лет, всего за два месяца до дембеля.

Тем утром машинист котельной команды Цыденжапов принял вахту в машинном отделении. Через 10 минут раздалось: «Пожар!». В этот момент переполнилась цистерна с мазутом. Топливо стало распыляться по отсеку, где нес вахту Алдар. Парень понимал – беда! Если не перекрыть клапан, мощный взрыв уничтожит судно, а заодно и всех, кто на нем. Топливо попало на матроса, а искра в плафоне подожгла его тело, но герой все же закрыл вентиль.

В этот день подвиг Алдара Цыденжапова вспоминают по всей стране. В Забайкальском крае и Бурятии проходят памятные мероприятия. К его бюстам, монументам и мемориальным доскам несут цветы, в честь матроса исполняют песни. Летом 2024 года состоится премьера фильма об Алдаре под названием «9 секунд». О его биографии, семье, подвиге и наградах подробнее читайте ЗДЕСЬ.

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