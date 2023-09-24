Дом с майнинговой фермой загорелся в Нижнеудинске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Нижнеудинске загорелся дом в котором находилась майнинговая ферма. О том, что нежилой дом заполняется огнем пожарным сообщили очевидцы. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Прибывшие спасатели в течение нескольких минут ликвидировали пожар, - отмечают в ведомстве. - Дознаватели МЧС России установили, что дом в Фабричном переулке в 2019 году попал в зону паводка и был признан непригодным для проживания, а владелец дома получил жилищный сертификат.

Непригодный для жилья дом хозяин использовал для добычи криптовалюты. В нем он установил несколько машинок в шумобоксах. В результате перегрузки сети произошло воспламенение проводки. Проводится проверка.

Напомним, в Приангарье ожидается ухудшение погоды. 25 сентября в центральных, западных и южных районах региона пройдут небольшие, местами умеренные дожди с мокрым снегом. Порывы северо-западного ветра усилятся до 20 м/с.