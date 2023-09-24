Один пассажир погиб, двое пострадали в перевернувшейся иномарке под Усольем Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Днем 24 сентября в Усольском районе произошла трагедия на дороге. На 1833 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» 59-летний водитель Toyota Corolla не справился с управлением иномарки, из-за чего та выехала на обочину и перевернулась.

- В результате случившегося на месте ДТП скончался 86-летний пассажир легкового авто, ещё два пассажира госпитализированы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины произошедшего.

Напомним, вечером 23 сентября на объездной города Ангарска произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. 65-летний водитель Hyundai Galloper не справился с управлением и съехал с дороги. Иномарка перевернулась. В результате двоих взрослых госпитализировали в больницу Ангарска, 9-летнего мальчика доставили в Иркутск.