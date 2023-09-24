Игроки ФК «Иркутск» дважды забили гол в ворота «Динамо Киров» после 90-й минуты. Фото: ФК «Иркутск»

23 сентября команда «Динамо Киров» встретилась с игроками ФК «Иркутск» в рамках матча 10-го тура LEON Первенства России по футболу среди команд второй лиги. На 89 минуте иркутские спортсмены забили пенальти в ворота соперников. Спустя минуту они забили и второй мяч. В итоге матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

- Сегодня мы встречались с командой, которая очень хорошо контролирует мяч, - отметил главный тренер ФК «Иркутск» Константин Дзуцев. - Позиционная атака поставлена во главу угла, поэтому самая главная задача у наших футболистов была сохранить плотность в центральной части поля, чтобы с одной стороны у футболистов была страховка, с другой - не проиграть подборы. В этой части на мой взгляд футболисты справились, за исключением одной ситуации, которая действительно была голевой.

Напомним, министерство спорта Иркутской области предоставило социальную выплату на покупку или строительство жилья спортсмену Илье Ольховому и тренеру Олегу Абдукаримову. Материальная поддержка выделена за счет регионального бюджета. Стоит отметить, что жилищная выплата спортсменам и тренерам в Приангарье предоставляется ежегодно. С 2011 по 2023 год ее получили 43 человека.