Сильный ветер и снег прогнозируют в Иркутской области 25-26 сентября Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жителей Приангарья предупреждают, на регион надвигается ненастная погода. 25-26 сентября, а также ночью 27 сентября в западных, центральных и южных районах ожидаются сильные дожди и снег. Установится временный снежный покров. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Неблагоприятный прогноз погоды необходимо учитывать, планируя поход, выход в лес или туристический маршрут. Выход на акваторию на маломерных судах в непогоду опасен! - призывают к осторожности сибиряков.

Напомним, в Иркутске суд вынес приговор мужчине, который на протяжении шести лет насиловал дочь гражданской жены. Измываться над ребенком извращенец начал в 2015 году, когда школьнице было 9 лет. О возрасте девочки он знал. Пользоваться падчерицей для удовлетворения своих сексуальных потребностей тот продолжал в 2018, 2019 и 2021 годах.