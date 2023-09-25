Отключение света в Иркутске 25 сентября 2023 года произойдет в трех районах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители некоторых домов Иркутска останутся без света 25 сентября. Кого-то отключение электроэнергии застанет вечером, а кому-то придется ждать возвращение света в течение всего рабочего дня. В компании «Иркутские электросети» рассказали, в каких районах произойдет отключение света в Иркутске 25 сентября 2023 года.

Отключение света в Иркутске 25 сентября 2023

- Ограничения электроэнергии коснутся Ленинского, Свердловского и Октябрьского округов Иркутска. Такие меры вводятся в связи с проведением плановых работ на электрических сетях, -рассказывают в ресурсоснабжающей компании.

Подробнее с адресами отключения света в Иркутске 25 сентября 2023 года можно ознакомиться в таблицах, представленных ниже.

Отключение света в Иркутске 25 сентября 2023 года. Фото: Свет 38

Расскажем, по каким адресам отключат свет в Иркутске 25 сентября. Фото: Свет 38

В работах возможны корректировки. Фото: Свет 38

Меры вводятся в связи с проведением плановых работ. Фото: Свет 38

Кроме того, в компании сообщают, что в работах возможны корректировки при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании.