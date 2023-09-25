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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 0:19

Хозяйственная постройка загорелась в Чунском районе

На тушение отправили пять человек и две единицы техники
Таисия ЧЕМИСОВА
Хозяйственная постройка загорелась в Чунском районе

Хозяйственная постройка загорелась в Чунском районе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью 25 сентября в поселке Лесогорск по улице Чкалова загорелась хозяйственная постройка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На ликвидацию пожара отправили пять человек личного состава и две единицы техники. Локализовали возгорание в 01:31, а в 01:55 пламя полностью потушили, - рассказывают сотрудники МЧС.

Никто при возгорании не пострадал. МЧС напоминает о важности соблюдения пожарной безопасности. От этого зависит не только жизнь и здоровье близких, но и сохранность имущества.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что Иркутская область представила опыт борьбы с ВИЧ-инфекцией новым российским территориям.