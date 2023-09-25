В Иркутске 25 сентября ожидается похолодание Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Бабье лето» подошло к концу. Самое время достать из шкафа теплые вещи, потому что в Иркутскую область пришла дождливая осенняя погода. Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 25 сентября 2023 года.

Погода в Иркутске 25 сентября 2023 года

- Переменная облачность, местами кратковременные дожди. В Нижнеудинском и Тулунском районах ожидаются сильные дожди и осадки в виде мокрого снега, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура поднимется до +13, местами до +5 градусов. А в верхнеленских районах при малооблачной погоде ожидается +17…+22, - сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 25 сентября 2023 года будет облачной с прояснениями, ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный до 12 метров в секунду, температура +10…+12.

Кроме того, по области ожидается установление временного снежного покрова, а также усиление ветра до 20 метров в секунду.