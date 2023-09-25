7-балльные пробки сковали Иркутск утром 25 сентября Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Понедельник начался для многих жителей Иркутска с утренних пробок. Огромная 10-километровая пробка тянется от деревни Куда до поселка Малая Топка по Качугскому тракту. Стоит Иннокентьевский мост и улица Сурнова. Красным отмечена улица Маяковского. Пробки в Иркутске 25 сентября 2023 года оцениваются сервисом Яндекс Пробки в семь баллов.

Пробки в Иркутске 25 сентября 2023. Фото: Яндекс.Карты

Пробки в Иркутске 25 сентября 2023

По информации сервиса 2 ГИС, в городе произошло несколько ДТП на оживленных улицах. Так на Объездной дороге "Первомайский-Университетский" авария произошла 36 минут назад, а на улице Академической из-за ДТП образовалась пробка сразу на двух полосах.

Жители Иркутска отзываются о пробках с легким возмущением и юмором.

- Доброе утро! Постоим, никто же не торопится! – пишут иркутяне в комментариях по пути на работу.

Чтобы случайно не попасть в пробки в Иркутске 25 сентября 2023 года, жителям города следует тщательнее составлять маршрут на работу.