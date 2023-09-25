В Иркутской области в 2024 году увеличится прожиточный минимум Фото: Даниил ОПАРИН

Председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев подписал постановление об увеличении величины прожиточного минимума в Приангарье на 2024 год. В 2023 года прожиточный минимум составлял 15 238 рублей. Об этом сообщает министерство социального развития, опеки и попечительства региона.

- Прожиточный минимум важен для оценки уровня жизни жителей области при разработке региональных программ, для формирования бюджета региона. Кроме того, он нужен для предоставления мер соцподдержки, определения размеров стипендий, пособий и других социальных выплат, отметил Константин Зайцев.

В регионе на душу населения размер прожиточного минимума составит 16 169 рублей, а для трудоспособного населения - 17 624 рубля, пенсионеров - 13 905 рублей, детей - 15 684 рубля.

Кроме того, для районов Крайнего Севера Иркутской области величина минимума составит 19 662 рубля, для трудоспособного населения - 21431 рубль, пенсионеров - 16 908 рублей, детей - 19 072 рубля.

В других местностях региона на душу населения - 15 118 рублей, для трудоспособного населения - 16 478 рублей, пенсионеров - 13 001 рубль, детей - 14 665 рублей.